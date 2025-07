Corpo de menina que caiu de cânion é liberado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) O resgate durou cerca de 10 horas, com bombeiros enfrentando dificuldades devido à neblina e à vegetação densa Balanço Geral RS|Do R7 11/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h42 ) twitter

Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, morreu após cair no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS). O resgate durou cerca de 10 horas, com bombeiros enfrentando dificuldades devido à neblina e à vegetação densa. A Polícia Civil investiga o caso, aguardando laudo pericial. A família, de Curitiba (PR), enfrenta a dor da perda enquanto o parque permanece fechado em luto.