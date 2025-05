Homem tem mal súbito, cai e perde a vida atropelado por um caminhão Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele cai no meio fio e é atropelado Balanço Geral RS|Do R7 09/05/2025 - 17h38 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trágico acidente de trânsito ocorreu na manhã de hoje (09), na zona leste de Porto Alegre (RS), resultando na morte de um homem. As imagens mostram o momento em que ele cai na frente de um caminhão, levantando questões sobre um possível mal súbito ou problema de saúde. A perícia está investigando as causas do acidente, que ocorreu na Lomba do Pinheiro, trazendo mais uma fatalidade para o trânsito da capital gaúcha.