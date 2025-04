Operação policial desarticula facção criminosa no sul do Brasil Ação resultou em 10 prisões e cumpriu mandados em várias cidades, incluindo Porto Alegre e Curitiba Balanço Geral RS|Do R7 15/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação policial de grande escala foi realizada no Rio Grande do Sul e Paraná, visando desarticular uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas e armas. A ação resultou em 10 prisões e cumpriu mandados em várias cidades, incluindo Porto Alegre e Curitiba.

As investigações revelaram a complexidade da organização, com líderes operando de dentro de presídios. A operação também destacou o uso de tecnologia avançada, como drones, para monitoramento e segurança.