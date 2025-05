Puma ataca agricultor de 79 anos no norte de Rio Grande do Sul O incidente ocorreu em uma área de reserva ecológica, na qual o agricultor estava acompanhado de seu cachorro Balanço Geral RS|Do R7 05/05/2025 - 17h35 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h35 ) twitter

Um agricultor de 79 anos foi atacado por um puma, em uma propriedade rural no litoral norte do Rio Grande do Sul.

O incidente ocorreu em uma área de reserva ecológica, onde o agricultor estava acompanhado de seu cachorro. O ataque gerou grande repercussão na cidade de Maquiné, com a Brigada Militar e o Comando Ambiental investigando o caso.

O agricultor, conhecido como seu Darci Pelisser, compartilhou sua experiência, mostrando sua resiliência e o papel crucial de seu cachorro no incidente.

As autoridades estão em alerta para garantir a segurança da comunidade e a proteção da fauna local.