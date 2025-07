Abordagem policial a adolescente gera polêmica em Eldorado do Sul (RS) Família acusa agente de trânsito de truculência após perseguição que terminou em colisão Cidade Alerta RS|Do R7 25/07/2025 - 19h49 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Eldorado do Sul (RS), uma abordagem policial a um adolescente sem habilitação gerou polêmica. O jovem foi perseguido por um agente de trânsito e caiu de moto após colidir com a viatura. A mãe busca justiça, alegando uso excessivo de força. Testemunhas registraram o incidente, que resultou no afastamento de um ex-funcionário da Defesa Civil. A prefeitura abriu investigação.