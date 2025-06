Acidentes com motociclistas causam duas mortes em Porto Alegre (RS) Ocorrências foram registradas em diferentes vias da capital Cidade Alerta RS|Do R7 03/06/2025 - 19h47 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h47 ) twitter

Dois motociclistas perderam a vida em acidentes graves em Porto Alegre (RS). O primeiro ocorreu na Avenida Ipiranga, onde um carro colidiu com uma moto, resultando na morte do motociclista. O motorista fugiu e é investigado por homicídio culposo. O segundo acidente foi na Estrada Costa Gama, onde um jovem perdeu o controle da moto e colidiu com um poste.