Adolescente armado é contido por zelador e professora em escola de Estação (RS) Comandante da Brigada Militar detalha ação rápida que levou à detenção do adolescente armado no local Cidade Alerta RS|Do R7 08/07/2025 - 19h54 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comandante da Brigada Militar do CRPO Norte, Carlos Alberto Cardoso Aguiar, revelou detalhes sobre o ataque ocorrido em uma escola de Estação (RS). O adolescente armado foi contido por um zelador e uma professora, que evitaram uma tragédia maior. O jovem foi detido no local pela Brigada Militar e pela Polícia Civil, que também isolaram a área. As investigações seguem para apurar as motivações do ataque.