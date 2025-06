Adolescente de 13 anos denuncia padrasto por abuso sexual após palestra do Programa Libertar Relato feito após palestra levou à prisão do suspeito Cidade Alerta RS|Do R7 09/06/2025 - 19h23 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente de 13 anos relatou abusos cometidos pelo padrasto após palestras do Programa Libertar realizadas em sua escola. O homem, de 39 anos, foi detido pela Polícia Civil, e as investigações continuam. O programa Libertar atua no combate a abusos sexuais infantis de forma proativa.