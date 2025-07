Adolescente invade escola com facão em Estação (RS), mata menino de 9 anos Populares contiveram o agressor até a chegada da polícia Cidade Alerta RS|Do R7 08/07/2025 - 19h59 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h59 ) twitter

Um adolescente armado com um facão invadiu uma escola em Estação (RS) na manhã desta terça-feira, matou Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, e feriu outras duas crianças e uma professora. O agressor foi imobilizado por populares e preso em flagrante pela Brigada Militar. A pequena cidade, de cerca de 6 mil habitantes, está abalada. A Polícia Civil apura as motivações do ataque, enquanto a comunidade lamenta a tragédia.