Bebê prematura recebe alta após 166 dias no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves (RS) História de Helena emociona ao mostrar luta pela vida e dedicação das equipes médicas Cidade Alerta RS|Do R7 31/07/2025 - 21h14 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h14 )

A pequena Helena, nascida prematuramente com 26 semanas e 830 gramas, superou desafios após 166 dias internada no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves (RS). A história de superação e a dedicação dos profissionais de saúde culminaram com a alta hospitalar, permitindo que Helena retornasse à sua casa em Tapejara, levando esperança e alegria à sua família.