Cadeia Pública de Porto Alegre passa por reforma estrutural Unidade prisional, antes marcada pela superlotação, passará a oferecer estrutura mais segura Cidade Alerta RS|Do R7 04/06/2025 - 21h24 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h48 )

A Cadeia Pública de Porto Alegre (RS), antes conhecida como um dos piores presídios do Brasil, passa por uma reforma completa. Com capacidade para 1.884 detentos, a nova estrutura visa dignidade e segurança, eliminando a superlotação e melhorando as condições. A entrega está prevista para agosto com foco em segurança e controle, sem tomadas nas celas para evitar comunicação externa.