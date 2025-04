Casal é encontrado morto no bairro Mandarino em São Francisco de Assis (RS) Os corpos de Jocemar Contessa e Zélia Witt foram localizados no pátio de uma residência Cidade Alerta RS|Do R7 14/04/2025 - 19h11 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal de moradores de São Francisco de Assis (RS) foi encontrado sem vida no pátio de uma residência no bairro Mandarino, na região das Missões. As vítimas foram identificadas como Jocemar Contessa e Zélia Witt.

A Brigada Militar isolou o local após ser acionada por vizinhos e aguardou a chegada dos peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP), que coletaram evidências para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Os corpos foram encaminhados para exame necroscópico. O casal havia sido visto pela última vez em um evento no Bailão Querência.