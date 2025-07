Casal é preso por tráfico com bebê de dois anos no colo em Sapiranga (RS) Polícia suspeita que bebê era usado para despistar fiscalização durante crime Cidade Alerta RS|Do R7 16/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h17 ) twitter

Um casal foi preso em Sapiranga (RS) por tráfico de drogas ao tentar fugir de uma abordagem policial levando uma criança de 2 anos no carro. No veículo, os agentes encontraram sete quilos de maconha. O homem teve a prisão mantida, enquanto a mulher foi liberada após audiência de custódia. A criança ficou sob os cuidados do avô. Para a polícia, a presença da menina pode ter sido usada como estratégia para despistar a fiscalização.