Ciclone extratropical provoca ventos de mais de 100 km/h no Rio Grande do Sul Porto Alegre sofre com falta de energia que afeta o abastecimento de água em vários bairros

Cidade Alerta RS|Do R7 28/07/2025 - 19h26

