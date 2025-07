Cinco homens são presos após roubo de celular durante jogo do Grêmio em Porto Alegre (RS) A operação da Brigada Militar contou com o uso de motocicletas para localizar e deter os suspeitos Cidade Alerta RS|Do R7 30/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h56 ) twitter

Cinco homens foram presos em uma operação da Brigada Militar no bairro Farrapos, em Porto Alegre (RS), na noite da última terça-feira (29), após roubarem o celular de um torcedor durante um jogo do Grêmio. A ação rápida dos policiais, com o auxílio de motocicletas, permitiu a identificação e a prisão dos suspeitos. A comunidade é incentivada a colaborar com informações para combater a criminalidade na região.