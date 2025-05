Comerciante enfrenta série de furtos no Centro Histórico de Porto Alegre (RS) Vítima já havia superado um incêndio e agora lida com a insegurança causada por furtos frequentes Cidade Alerta RS|Do R7 05/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h30 ) twitter

Dona Rosalina, comerciante no Centro Histórico de Porto Alegre (RS), enfrenta prejuízos frequentes por causa de furtos em sua loja. Após superar um incêndio no passado, ela agora lida com a insegurança crescente na região. Segundo a comerciante, falta policiamento nas ruas, enquanto a Brigada Militar afirma que a área é monitorada.