Comunidade luta por infraestrutura e saneamento básico em Alvorada (RS) População convive com esgoto a céu aberto e promessas não cumpridas pela prefeitura Cidade Alerta RS|Do R7 05/08/2025 - 19h40 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h40 )

Moradores do bairro Umbu, em Alvorada (RS), relatam décadas de abandono, com alagamentos frequentes, ruas esburacadas, falta de saneamento básico e ausência de iluminação pública. A comunidade convive com esgoto a céu aberto e promessas não cumpridas pela prefeitura, que alega se tratar de área ocupada. A população exige medidas efetivas e contínuas que melhorem a qualidade de vida local.