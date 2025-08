Corpo é encontrado carbonizado em carro incendiado em Porto Alegre (RS) A Polícia Civil apura se o caso tem relação com o tráfico de drogas na região Cidade Alerta RS|Do R7 01/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre (RS), na manhã desta sexta-feira (01). Moradores relataram ter ouvido uma explosão antes do incêndio, que foi registrado em imagens. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de ligação com o tráfico de drogas.