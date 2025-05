Delegacia de Homicídios investiga ligação entre mortes na Zona Leste de Porto Alegre (RS) As autoridades acreditam que os crimes estejam ligados a disputas entre facções criminosas Cidade Alerta RS|Do R7 26/05/2025 - 20h34 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h34 ) twitter

A polícia de Porto Alegre (RS) investiga uma série de crimes violentos na Zona Leste, incluindo um corpo carbonizado e um duplo homicídio em um bar. As autoridades acreditam que as mortes estão ligadas a disputas entre facções criminosas pelo controle do narcotráfico. A Delegacia de Homicídios, liderada pelo delegado Gabriel Borges, busca entender o contexto e as conexões entre os casos.