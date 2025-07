Denúncias contra professora geram conflito e tensão em escola estadual de Porto Alegre (RS) Pais relatam ofensas raciais e má conduta; alunos demonstram medo de frequentar as aulas Cidade Alerta RS|Do R7 11/07/2025 - 21h03 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h03 ) twitter

Pais de alunos do quinto ano da Escola Estadual Jardim Vila Nova, em Porto Alegre (RS), denunciaram comportamentos de uma professora, incluindo ofensas raciais e má conduta. A situação provocou tensão entre estudantes, que manifestam medo de frequentar as aulas. A professora, que afirma enfrentar problemas de saúde, usou as redes sociais para se defender. O caso está sob acompanhamento da Primeira Coordenadoria Regional de Educação.