Dupla é presa com arsenal e drogas em Sapiranga (RS) Foram apreendidos fuzis, pistolas, granadas e entorpecentes. Cidade Alerta RS|Do R7 30/06/2025 - 19h02 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h02 )

Em Sapiranga (RS), no Vale do Sinos, uma operação policial prendeu dois homens com um arsenal de armas e drogas armazenados em imóveis usados como depósito. Foram apreendidos fuzis, pistolas, granadas e entorpecentes. A operação foi iniciada após uma denúncia anônima e contou com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para neutralizar uma granada.