Em assalto a farmácia em Novo Hamburgo (RS), criminoso leva dinheiro e celulares Câmeras de segurança registraram a ação, que ocorreu por volta do meio-dia Cidade Alerta RS|Do R7 03/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h45 )

Em Novo Hamburgo (RS), um assalto a uma farmácia no bairro Santo Afonso foi flagrado por câmeras de segurança. O criminoso, armado e sem esconder o rosto, levou R$ 160 e dois celulares. O incidente, que gerou prejuízo financeiro e psicológico aos envolvidos, ocorreu por volta do meio-dia, quando poucas lojas estavam abertas. A Polícia Civil investiga o caso, e a comunidade pode ajudar com denúncias anônimas.