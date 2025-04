Formando de Engenharia é indiciado por uso de símbolo nazista em formatura na UFRGS (RS) Investigação descartou versão de que suástica seria símbolo religioso hindu Cidade Alerta RS|Do R7 11/04/2025 - 18h49 (Atualizado em 11/04/2025 - 18h49 ) twitter

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou um formando de Engenharia de Minas da UFRGS por aparecer com uma suástica nazista pintada no rosto durante sua colação de grau.

O aluno alegou que se tratava de um símbolo hindu, mas perícias comprovaram tratar-se da cruz gamada, associada ao nazismo. A investigação identificou outros desenhos faciais e a trilha sonora usada na cerimônia como elementos que reforçam a apologia ao regime nazista. Equipamentos eletrônicos do acusado foram apreendidos para análise.

A apologia ao nazismo é crime no Brasil, com pena de até 5 anos de prisão.