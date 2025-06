Fraude em posto de combustível leva à prisão em Novo Hamburgo (RS) Irregularidades nas bombas levavam consumidores a pagar por combustível que não recebiam Cidade Alerta RS|Do R7 10/06/2025 - 19h50 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h50 ) twitter

Um posto de combustíveis em Novo Hamburgo (RS) foi interditado após a descoberta de fraude nas bombas, onde clientes pagavam por mais gasolina do que recebiam. A ação, liderada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), resultou na prisão do gerente por crime contra a ordem econômica. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) interditou três das seis bombas do local. A rede Valvic ainda não se manifestou sobre o caso.