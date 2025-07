Gaúcha é presa em São Paulo com mala lotada de armas Técnica de enfermagem planejava vender armas em mercado popular da capital paulista Cidade Alerta RS|Do R7 24/07/2025 - 19h51 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h51 ) twitter

Uma mulher de 34 anos foi presa em São Paulo (SP) após ser flagrada com um fuzil e munições dentro de uma mala rosa. A técnica de enfermagem, Paula Moraes da Silva, pretendia vender as armas na Feira da Madrugada do Brás. A polícia identificou a bagagem sem etiqueta durante uma fiscalização de rotina e, com apoio da empresa de transporte, usou imagens de segurança para efetuar a prisão.