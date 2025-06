Homem com deficiências auditiva e de fala é resgatado durante enchente no Arroio Feijó ( RS) Morador em situação de rua dormia sob a ponte da Nova Gleba quando foi surpreendido pela força da chuva e aumento da água Cidade Alerta RS|Do R7 18/06/2025 - 19h40 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem com deficiências auditiva e de fala, em situação de rua, foi resgatado debaixo da ponte da Nova Gleba, no Arroio Feijó, após ser surpreendido por uma enchente. A suspeita é de que a vítima dormia quando foi atingida pela intensidade da chuva e aumento da água. O capitão do Corpo de Bombeiros, Gabriel Barboza Castro, detalhou a operação de salvamento, ressaltando a importância de seguir os alertas oficiais em situações de alagamento.