Homem é assassinado a tiros em via pública de Taquara (RS) Crime ocorreu em plena luz do dia em rua movimentada; vítima tinha histórico de tráfico e porte ilegal de armas Cidade Alerta RS|Do R7 14/04/2025 - 18h59 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi brutalmente assassinado a tiros, em plena luz do dia em Taquara (RS). O crime ocorreu em uma rua movimentada, com os atiradores agindo sem se preocuparem com testemunhas. A vítima, Renan Moreira Garcia, tinha um histórico criminal extenso, incluindo tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A polícia investiga o caso, considerando a possibilidade de execução por desavenças com grupos criminosos.