Homem é executado a tiros dentro de apartamento em Bento Gonçalves (RS) Vítima tinha antecedentes criminais, o que pode ter motivado o crime Cidade Alerta RS|Do R7 16/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h35 )

Um homem de 44 anos foi executado a tiros em seu apartamento no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves (RS), no último domingo (15). A vítima, identificada como Reginaldo Cassiano da Costa Junior, tinha antecedentes criminais, o que pode ter motivado o crime. Este é o 12º homicídio do ano na cidade.