Homem é preso após perseguição na BR 448 com família no carro Suspeito que era procurado por tráfico e porte ilegal de arma colidiu veículo após 6 km de fuga com criança a bordo Cidade Alerta RS|Do R7 16/04/2025 - 20h55 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h55 )

Um homem foragido da justiça foi preso após intensa perseguição policial na BR 448, onde tentava fugir da Polícia Rodoviária Federal transportando seu filho de 2 anos, esposa e comadre no carro. Procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, o motorista perdeu o controle do veículo após 6 quilômetros de fuga, colidindo contra um barranco. No carro, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. A família foi encaminhada ao hospital como medida de precaução e liberada sem ferimentos graves.