Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Veranópolis (RS) A análise do material apreendido busca identificar possíveis vítimas e conexões com redes de exploração infantil Cidade Alerta RS|Do R7 31/07/2025 - 21h08 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h08 )

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante em Veranópolis (RS) por armazenar pornografia infantil. A Polícia Civil apreendeu equipamentos eletrônicos com conteúdo criminoso após investigação que começou com denúncias de compartilhamento. A análise do material apreendido busca identificar possíveis vítimas e conexões com redes de exploração infantil.