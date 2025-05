Homem é sequestrado e mantido refém no próprio carro no interior do RS A Polícia Militar interveio, levando a uma perseguição que resultou na captura dos suspeitos

Cidade Alerta RS|Do R7 27/05/2025 - 20h51 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share