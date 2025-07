Homem morre após pneu de caminhão explodir em Canoas (RS) Polícia Civil investiga as causas do acidente Cidade Alerta RS|Do R7 17/07/2025 - 18h33 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem identificado como Diogo Azambuja da Silva, de 20 anos, morreu após a explosão de um pneu de caminhão em uma borracharia em Canoas (RS). O acidente ocorreu no bairro Mathias Velho e foi registrado por câmeras de segurança. O impacto causou danos estruturais no local. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.