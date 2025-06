Homem resgata motorista preso em caminhão tombado na BR-448 em Porto Alegre (RS) Condutor foi socorrido por homem que passava pelo local e que gravou o momento do resgate Cidade Alerta RS|Do R7 06/06/2025 - 20h19 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem salvou um motorista que ficou preso dentro de um caminhão após o veículo tombar na BR-448, em Porto Alegre (RS). Adriano Barbosa passava pelo local quando presenciou o acidente e decidiu resgatar o motorista. Com chutes no vidro do veículo e um martelo, ele conseguiu retirar o condutor, que foi socorrido posteriormente.