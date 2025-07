Idosa de 70 anos frustra assalto em casa na zona norte de Porto Alegre (RS) Ligação discreta para a polícia permitiu o flagrante do criminoso no local Cidade Alerta RS|Do R7 21/07/2025 - 19h14 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h14 ) twitter

Uma idosa de 70 anos conseguiu frustrar um assalto em sua residência na zona norte de Porto Alegre (RS). O criminoso invadiu a casa, mas a senhora, com perspicácia, ligou para a polícia. A Brigada Militar prendeu o invasor em flagrante, já usando roupas da vítima. O homem, com histórico criminal, foi detido e permanece no sistema penitenciário.