Jovem é morto a tiros dentro de loja em Gramado (RS) Crime foi captado por câmeras de segurança Cidade Alerta RS|Do R7 09/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h16 )

Um homem foi morto a tiros dentro de uma loja de tintas na Avenida das Hortênsias, em Gramado (RS). A vítima, identificada como Fernando Ferrari, de 23 anos, foi surpreendida no interior do estabelecimento por um homem encapuzado, que efetuou os disparos. Um suspeito de participar do crime, auxiliando na fuga do atirador, foi preso. Segundo as investigações preliminares, o crime foi premeditado e estaria ligado ao passado da vítima. A polícia segue investigando o caso.