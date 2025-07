Jovem morre após cair com o carro no Rio Taquari (RS) Veículo com placas de Ijuí saiu da pista durante ultrapassagem e despencou no rio Cidade Alerta RS|Do R7 31/07/2025 - 19h09 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 20 anos morreu após seu carro cair no Rio Taquari, na RS-32, entre Vila Maria e Camargo (RS). O veículo, com placas de Ijuí, saiu da pista durante uma ultrapassagem e despencou no rio. O impacto foi fatal, e a morte foi constatada no local. O Comando Rodoviário da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados. As causas do acidente serão investigadas.