Ladrão é atropelado depois de invadir casa em Passo Fundo (RS) O suspeito, que usava uma arma falsa, foi atingido pelo dono do imóvel durante a tentativa de fuga Cidade Alerta RS|Do R7 29/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Passo Fundo (RS), um homem que cometeu dois roubos foi preso após invadir uma casa com uma faca e uma arma falsa. Ele acabou sendo atropelado pelo dono do imóvel e recebeu atendimento médico prioritário, o que gerou indignação na população. A polícia precisou garantir sua custódia no hospital.