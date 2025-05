Luta pela vida: criança de seis anos enfrenta distrofia muscular de Duchenne Família busca arrecadar R$ 3,5 milhões anuais para garantir medicamento essencial Cidade Alerta RS|Do R7 30/04/2025 - 21h22 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h22 ) twitter

Henrique, um menino de 6 anos, enfrenta a distrofia muscular de Duchenne, uma doença rara e degenerativa que afeta seus músculos e órgãos vitais. Sua família busca arrecadar 3,5 milhões de reais anuais para importar o medicamento Ginovistate, essencial para melhorar sua qualidade de vida. A mãe de Henrique, Ana Paula, compartilha a difícil jornada e a urgência do tratamento, destacando a importância do apoio público. A campanha ‘Todos pelo Henrique’ busca sensibilizar e mobilizar doações para garantir que Henrique possa continuar a brincar e viver com dignidade.