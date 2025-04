Ministro Jader Filho assina contratos e autoriza obras do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul Construções em cidades como Porto Alegre e Canoas vão beneficiar centenas de famílias Cidade Alerta RS|Do R7 30/04/2025 - 19h18 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h18 ) twitter

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a contratação de novas obras do programa Minha Casa Minha Vida em municípios do Rio Grande do Sul (RS), incluindo Porto Alegre, Canoas e Campo Bom. Ao todo, serão quase 700 unidades habitacionais, com destaque para os residenciais Jacuí e QueroQuero. Durante a visita, o ministro ressaltou a ampliação do prazo de atendimento às famílias afetadas pelas enchentes e reforçou o compromisso do governo federal em acelerar a entrega das moradias.