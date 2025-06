Montenegro (RS) enfrenta enchentes e abriga vítimas em espaços provisórios Moradores relatam dificuldade de acesso e cobram soluções definitivas para o desvio do rio Cidade Alerta RS|Do R7 20/06/2025 - 19h14 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h14 ) twitter

Em Montenegro (RS), o nível do Rio Caí começou a baixar, mas ainda afeta 2.475 pessoas, com 155 desabrigados e 738 desalojados. Dois abrigos foram montados para atender os atingidos. A Defesa Civil monitora a situação, preocupada com novas chuvas. Moradores relatam dificuldades de acesso e esperam por soluções de desvio do rio, enquanto enfrentam enchentes recorrentes na região.