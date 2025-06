Moradora de Canoas sofre com esgoto no pátio e cobra solução das autoridades Apesar das visitas da Corsan e das promessas da prefeitura, a situação persiste Cidade Alerta RS|Do R7 12/06/2025 - 19h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h59 ) twitter

Dona Maria Luiza enfrenta problemas com esgoto invadindo seu pátio no bairro Niterói, em Canoas (RS). Apesar das visitas da Corsan e das promessas da prefeitura, a situação persiste. Em dias de chuva, a água chega até a porta da casa dela, afetando também a residência da filha e do genro.