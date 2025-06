Moradores de Gravataí (RS) enfrentam alagamentos após obras em terreno Empresa afirma que área é segura, mas comunidade teme novos prejuízos em dias de chuva Cidade Alerta RS|Do R7 02/06/2025 - 21h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Centenário, em Gravataí (RS), enfrentam alagamentos constantes há mais de dois anos, atribuídos a obras de terraplanagem realizadas por uma empresa local. As chuvas intensificam os problemas em casas e terrenos. Apesar de a empresa garantir a segurança com base em estudos técnicos, a população continua apreensiva.