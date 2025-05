Moradores de Pelotas (RS) enfrentam esgoto e alagamentos constantes Comunidade do loteamento Salgado Filho denuncia retorno de esgoto dentro das casas Cidade Alerta RS|Do R7 05/05/2025 - 21h44 (Atualizado em 05/05/2025 - 21h44 ) twitter

Moradores do loteamento Salgado Filho, em Pelotas (RS), convivem com os alagamentos frequentes e o esgoto retornando pelas tubulações das casas, mesmo em dias sem chuva. A situação, considerada crítica por quem vive no local, se agravou após o rompimento de um bueiro. Os moradores denunciam a falta de ação do poder público diante de um problema antigo, que afeta a saúde e a dignidade da comunidade.