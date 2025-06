Moradores denunciam abandono e problemas crônicos na Rua Cidreira em Gravataí (RS) Mesmo com cobrança de IPTU, bairro enfrenta buracos, alagamentos e bueiros entupidos há duas décadas Cidade Alerta RS|Do R7 02/06/2025 - 19h47 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h47 ) twitter

A Rua Cidreira, no bairro Parque Ipiranga, em Gravataí (RS), enfrenta abandono com buracos, alagamentos e bueiros entupidos. Moradores, que pagam IPTU, relatam descaso há mais de 20 anos. A prefeitura promete manutenções e planeja canalização, mas a rua não está incluída no plano de asfaltamento. A comunidade cobra soluções efetivas para os problemas crônicos.