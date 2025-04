Motociclista com CNH cassada é preso após perseguição policial em Novo Hamburgo (RS) Homem percorreu 5 km na contramão e acostamento desobedecendo ordem de parada da PRF Cidade Alerta RS|Do R7 16/04/2025 - 20h50 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h50 ) twitter

Um motociclista pilotando uma Honda Titan foi detido após intensa perseguição policial em Novo Hamburgo (RS), no Vale do Sinos. O homem, que dirigia com carteira de habilitação cassada e não era o proprietário da motocicleta, desobedeceu ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, iniciando uma fuga de 5 quilômetros.

Durante a perseguição, o condutor colocou em risco outros motoristas ao trafegar na contramão e pelo acostamento. A ação policial, que utilizou técnicas de acompanhamento seguro, resultou na captura do suspeito.