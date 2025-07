Motociclista tem perna amputada após colisão em Sapiranga (RS) Motorista do carro tentou deixar o local e recusou o teste do bafômetro Cidade Alerta RS|Do R7 31/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h16 ) twitter

Em Sapiranga (RS), um motociclista de 46 anos teve a perna amputada após colidir com um carro na Avenida Presidente Kennedy. O motorista do carro, de 72 anos, tentou fugir, mas foi detido por populares. Ele alegou que buscava ajuda e recusou o teste do bafômetro. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa de trânsito.