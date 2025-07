Motorista embriagado arrasta moto em acidente, em Sapucaia do Sul Confusão terminou com dois homens presos após agressões e resistência à prisão Cidade Alerta RS|Do R7 03/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h17 ) twitter

Em Sapucaia do Sul (RS), um acidente entre um carro e uma moto terminou com a prisão de dois homens. O motorista do carro, embriagado, colidiu com o motociclista e arrastou a moto por um longo percurso. Ele foi preso em flagrante após resistir à abordagem. Já o motociclista, sem ferimentos graves, também acabou detido por agredir o motorista dentro da UPA.