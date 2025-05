Motorista embriagado tenta subornar vítima após colisão em Estância Velha (RS) Mesmo com a CNH suspensa, o homem dirigia bêbado e tentou evitar a polícia oferecendo dinheiro ao outro envolvido Cidade Alerta RS|Do R7 19/05/2025 - 21h39 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h39 ) twitter

Um motorista embriagado foi preso após colidir com um carro estacionado no bairro Floresta, em Estância Velha (RS). O veículo atingido foi arremessado para a calçada, mas, felizmente, ninguém se feriu. O motorista, que já tinha a carteira suspensa por infrações anteriores, tentou subornar o proprietário do carro atingido para evitar a presença da polícia. No entanto, a Guarda Municipal foi acionada e prendeu o infrator, que apresentou um alto índice de álcool no sangue. Ele permanece preso após não pagar a fiança.