Motorista perde o controle e cai com van em arroio em Porto Alegre (RS) Homem foi socorrido após o acidente e levado para o hospital com sinais de hipotermia Cidade Alerta RS|Do R7 18/07/2025 - 20h20 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h22 )

Um motorista ficou ferido depois que sua van caiu no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre (RS), no cruzamento da avenida Ipiranga com a rua Santana. Ele estava sozinho e perdeu o controle do veículo durante uma conversão, caindo da ponte. Para escapar, o homem quebrou o vidro da van, cortando a mão e ferindo a perna esquerda. A vítima foi socorrida por ambulâncias e levado consciente ao hospital, com sinais de hipotermia.