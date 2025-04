Músico é encontrado morto dentro de casa em São Sebastião do Caí (RS) Namorada da vítima e um homem foram presos, suspeitos do crime Cidade Alerta RS|Do R7 07/04/2025 - 20h24 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h24 ) twitter

Um músico de 27 anos, identificado como Muriel Vanin da Silva, foi encontrado morto em sua residência no bairro Navegantes, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí (RS). A vítima apresentava sinais de asfixia e vestígios de sangue. A rápida atuação da Brigada Militar resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos: a namorada da vítima e outro homem. A Polícia Civil investiga a relação entre os envolvidos e a motivação do crime.